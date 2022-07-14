В мире число заражений коронавирусом превысило 564,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 564214408 (+1152393 сутки) по данным Worldometer на 6:21 14 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6379604 (+2679) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 21612441 (+446223) человек, из них 38765 (+250) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 536222363 (+703491) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 90909760 (+107981) случаями заражения, Индия – 43689989 (+17834), Бразилия – 33076779 (+71501), Франция – 32676589 (+127642) и Германия – 29460249 (+152149). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 152149, Франция – 127642, Италия – 110168, США – 107981, Бразилия – 71501. Беларусь (-) – на 124 (+19) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1047794, Бразилия – 674554, Индия – 525557, Россия – 381711 и Мексика – 326189. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 407, Бразилия – 388, Германия – 145, Франция – 109, Италия – 106. Беларусь – на 91 (+14) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.