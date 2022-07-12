Франция хочет национализировать энергетический гигант EDF

Французское правительство готово заплатить более 8 миллиардов евро, чтобы вернуть энергетический гигант EDF под полный государственный контроль.

«Когда 6 июля премьер-министр Элизабет Борн объявила о плане национализации, пакет акций миноритарных акционеров стоил около 5 миллиардов евро», – отмечает агентство Reuters.

Кроме того, правительству Франции придется приобрести конвертируемые облигации на сумму 2,4 миллиарда евро и предложить премию к текущим ценам на фондовом рынке, чтобы привлечь миноритарных акционеров. Следовательно, по оценкам источников, стоимость сделки может несколько превысить 8 миллиардов евро.

На прошлой неделе власти Франции объявили о намерении национализировать свой энергетический гигант, компанию Électricité de France (EDF), которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть страны. Компания сейчас терпит миллиардные убытки на фоне прекращения поставок энергоносителей из России.

EDF является одним из крупнейших производителей электроэнергии в мире. Гигант управляет широким портфелем генерирующих мощностей, достигающим более 120 гигаватт в Европе, Южной Америке, Северной Америке, Азии, Ближнем Востоке и Африке.