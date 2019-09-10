Французская EDF сообщила об отклонениях при производстве компонентов для атомных реакторов

Французский энергетический гигант EDF был проинформирован об отклонениях в сварных швах некоторых парогенераторов и компонентов, используемых в атомных реакторах, сообщила компания во вторник.

Акции поставщика электроэнергии в результате резко снизились.

Франция является второй страной в мире по количеству ядерных реакторов после Соединенных Штатов и экспортирует свои технологии в Китай, Финляндию, ЮАР и Южную Корею, а в планах - и в Великобританию.

“(Французский ядерный конгломерат) Framatome проинформировал EDF об отклонении от технических стандартов, регулирующих производство компонентов ядерных реакторов”, - говорится в заявлении EDF.

EDF сообщила, что проводит расследование, чтобы убедиться, что все реакторы и их компоненты пригодны для эксплуатации.