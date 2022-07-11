В Беларуси готовятся дополнительные ограничения на выезд граждан, которые, в частности, затронут силовиков и лиц, в отношении которых ведется административный процесс.

В базе законопроектов Национального правового интернет-портала обнаружен законопроект «Об изменении законов», который был внесен правительством 23 июня.

Проектом предполагается внести изменения в ряд законов, в том числе в закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

Авторы законопроекта предлагают изменить основания для временного ограничения права на выезд из страны. Уточняется формулировка для запрета в случае подачи судебного иска. Если раньше основанием для ограничения было предъявление гражданского иска в суде, то теперь выезд может быть запрещен, если гражданину «предъявлен иск в порядке гражданского судопроизводства или судопроизводства по экономическим делам».

Ограничивать право выезда предлагается не только должникам, но и должностным лицам должников-юрлиц по исполнительному производству, не исполняющего без уважительных причин требования, содержащиеся в исполнительных документах.

«В согласовании выезда из Республики Беларусь граждан, указанных в части первой настоящей статьи, может быть отказано в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду» - говорится в законопроекте.

Наконец, перечень оснований дополнен привлечением к ответственности по некоторым статьям КоАП. Гражданину могут запретить выезд, если «он является лицом, в отношении которого ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, – в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа». Решение о запрете в отношении этой категории будет приниматься судами.

В закон также предлагается внести статью 11-1 «Особенности выезда из Республики Беларусь отдельных категорий граждан».

В проекте говорится, что военнослужащие, сотрудники, работники и лица гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций и государственные служащие могут выезжать за границу по согласованию с руководителем соответствующего государственного органа, организации, воинской части. Данным служащим может быть отказано в праве выезда для «обеспечения национальной безопасности».

При этом военнослужащие, сотрудники, работники и лица гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций будут сдавать свои биометрические паспорта в кадровую службу по месту службы.

Порядок согласования выезда за границу для госслужащих будет определяться Совмином, а для остальных упомянутых в статье — соответствующими госорганами.

Проектом также узакониваются биометрические документы в качестве документов для выезда. Кроме того, меняются статьи о выезде на постоянное проживание за пределами Беларуси. Предполагается, что выезд для постоянного проживания за пределами Беларуси будет оформлять в виде отметки в паспорте. Действующим законом предусматривается выдача «паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь».

Для желающих выехать на ПМЖ за границу также устанавливается новое требование. В действующей редакции закона согласие военного комиссариата на оформление выезда нужно получать только призывникам. Проектом предполагается, что также согласие должны будут получать и граждане в возрасте до 27 лет, зачисленные в запас по состоянию здоровья без прохождения срочной военной службы, службы в резерве

Предполагается, что изменения в ограничения для силовиков и госслужащих вступят в силу через 2 месяца после опубликования закона. Иные положения — после официального опубликования.

Надо отметить, что законопроектом также предлагают изменения в другие законы. Большая часть из них связана с введением в стране биометрических документов.