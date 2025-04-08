Последнее обновление: 08.04.2025 11:21

Белтелеком повысил отдельные тарифы на свои услуги

РУП "Белтелеком" с 8 апреля повышает ряд тарифов для физических и юридических лиц.

Как сообщается на сайте предприятия, повышение не затрагивает тарифы на следующие услуги:

стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byflyTM);

пакеты услуг электросвязи;

предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;

постоянный доступ в интернет на базе сетей 2G/3G;

видеоконференция;

объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);

предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов;

эфирная трансляция телевизионных и звуковых программ;

доступ к платформам;

центр "Видеоконтроля";

"Умная остановка".

С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

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