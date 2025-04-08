Белтелеком повысил отдельные тарифы на свои услуги

РУП "Белтелеком" с 8 апреля повышает ряд тарифов для физических и юридических лиц.
Как сообщается на сайте предприятия, повышение не затрагивает тарифы на следующие услуги:
стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byflyTM);
пакеты услуг электросвязи;
предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;
постоянный доступ в интернет на базе сетей 2G/3G;
видеоконференция;
объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);
предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов;
эфирная трансляция телевизионных и звуковых программ;
доступ к платформам;
центр "Видеоконтроля";
"Умная остановка".
С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.