Последнее обновление: 08.04.2025 17:33

Чехия получила новое более выгодное предложение от Швеции по аренде истребителей

Шведский производитель предложил Чехии новое предложение по продлению аренды истребителей JAS-39 Gripen.

Согласно документу, чешские ВВС после 2027 года, когда завершается действие изначального контракта, смогут использовать 12 боевых многоцелевых самолетов четвертого поколения производства Saab вместо нынешних 14, заплатив за их аренду, обслуживание и обучение пилотов около 16,65 миллиарда чешских крон (около 666 млн евро).

Как сообщило информационное агентство ČTK, чешское Минобороны считает полученное предложение экономически более эффективным, чем предыдущие.

ВВС Чехии используют шведские военные сверхзвуковые самолеты JAS-39 Gripen уже 20 лет. Правительство ведет переговоры со Швецией о продлении срока аренды до 2035 года, когда вместо Gripen на вооружение будут приняты 24 американских истребителей F-35 Lightning II. Американские самолеты обойдутся Чехии в 150 млрд крон (€6 млрд).



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