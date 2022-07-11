Последнее обновление: 11.07.2022 11:34

В США протестировали новый двигатель для вертолетов

Армия США завершила первый этап испытаний усовершенствованного двигателя для вертолетов.

"Армия США завершила первый этап испытаний усовершенствованного двигателя T901, который будут использовать для ударных вертолетов AH-64 Apache, многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk и разведывательных самолетов Future Attack Reconnaissance Aircraft", - говорится в сообщении агентства DefenseNews.

С первого запуска, который состоялся 22 марта, двигатель проработал 100 часов.

Были успешно проверены и подтверждены эксплуатационные характеристики армейского вертолетного двигателя следующего поколения.

В 2019 году в рамках программы Improved Turbine Engine Program (ITEP) военные избрали двигатель T901 компании General Electric. Силовую установку мощностью 3000 лошадиных сил также получат перспективные ударные вертолеты. Летные испытания прототипов с новым двигателем начнутся этой осенью до 2023 года. К концу испытаний образцы нового двигателя проработают 5000 часов.



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