Последнее обновление: 07.05.2022 11:26

Беларусь лишили членства в Международной теннисной федерации

Беларусскую и российскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF), сообщили накануне в Федерации тенниса Украины, поставившей этот вопрос на внеочередной конференции ITF.

В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения российской и белорусской теннисной федераций.

"Вопрос об отстранении отдельных спортсменов будет обсуждаться в будущем", - заявили в украинской организации.

В апреле теннисистам из России и Беларуси было запрещено участвовать в турнире Большого шлема в Уимблдоне в 2022 году.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование