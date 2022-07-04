Последнее обновление: 04.07.2022 18:41

Владелец Reserved продал российский бизнес компании из ОАЭ

Польский ритейлер LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay, передал магазины в РФ зарегистрированной в ОАЭ компании и своему топ-менеджеру.

Точки продаж в России после временного закрытия из-за военной агрессии в сторону Украины теперь возобновили работу под новыми вывесками, сообщает КоммерсантЪ.

Новым владельцем российского подразделения LPP стала компания «Фар ист сервисиз-фзко», получившая 95% «РЕ Трэйдинг». Еще 5% перешли гендиректору российского подразделения LPP Анне Пилюгиной, занимающей эту должность с 2013 года.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование