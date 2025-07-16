Последнее обновление: 16.07.2025 17:19

Рост промпроизводства в Беларуси за январь-июнь 2025 года замедлился до 0,3%

В январе-июне 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 102,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,3% к январю-июню 2024 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 2,9%, в обрабатывающей промышленности – на 0,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 1,8%.

При этом в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство осталось на уровне прошлого года.

В региональном разрезе рост промпроизводства в Минской области замедлился до 4,2%, в Минске - до 1,6%, в Брестской области - до 1,6%, в Могилевской – до 0,8%. В то же время в Витебской области снижение промпроизводства замедлилось до 2,8%, в Гродненской - до 0,5%, а в Гомельской – ускорилось до 3,1%.

Отметим, что замедление роста промпроизводства фиксируется 11 месяцев подряд.

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