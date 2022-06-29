Последнее обновление: 29.06.2022 08:48

Финский производитель техники для лесозаготовки продаст бизнес в России

Финская Ponsse Plc, которая производит лесозаготовительные машины, продает российское подразделение ООО «Понссе» предпринимателю с Дальнего Востока.

Об этом сообщается на сайте финской компании, передает РБК.

«Ponsse Plc продала все акции ООО «Понссе», своей дочерней компании, которая предоставляла услуги Ponsse в России и Беларуси. Сегодня, 28 июня 2022 года, Ponsse подписала договор купли-продажи», — сообщила компания.

Ponsse намерена прекратить деятельность в России 15 июля. По данным компании, на Россию и Беларусь приходилось 20% ее продаж.

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