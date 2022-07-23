Последнее обновление: 23.07.2022 18:00

Канадская IMAX ушла из России

Канадская компания IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, с 1 июня ушла с российского рынка.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены — соответственно, руководство корпорации (в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве) переехало в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, передает ТАСС.

На российском рынке IMAX владела примерно 50 кинозалами, которые в последние пять лет обеспечивали около 3% от общей выручки.

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