Philip Morris планирует уйти из РФ до конца года

Один из крупнейших производителей сигарет - американская компания Philip Morris - рассчитывает к концу этого года покинуть российский рынок, заявил исполнительный директор Яцек Ольчак.

Самый известный бренд компании - Marlboro, также она производит Chesterfield, Parliament, L&M, Next и другие марки.

Теперь жители России рискуют остаться без Marlboro, пачка которых в советское время было символом иностранных сигарет. Если только не заработает параллельный импорт, то есть неофициальные поставки, пишет BBC.

Россия для табачного гиганта - седьмой по величине рынок. Для российского рынка ее продукция - это 27% сигарет. Такие цифры Ольчак назвал в интервью телевидению Блумберг.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала", - сказал он, допустив, что предположительно процесс выхода может быть завершен к концу года.

После начала вторжения в Украину Philip Morris прямо не заявляла о намерении покинуть Россию. В начале марта она сообщила, что сокращает производство и приостанавливает инвестиции в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок. А в конце марта Philip Morris заявила, что не исключает передачу активов другому собственнику - опять же из-за логистических трудностей.