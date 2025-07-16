Последнее обновление: 16.07.2025 17:19

Россельхознадзор запретил ввоз 21,5 тонны деревянных поддонов из Беларуси

В Брянской области задержали машину с деревянными поддонами, которые везли из Беларуси без документов.

Как сообщает Россельхознадзор, при досмотре машины инспекторы установили, что продукция высокого фитосанитарного риска весом 21,5 тонны перевозилась без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение груза и его безопасность в фитосанитарном отношении.

В результате ввоз продукции был запрещен. Машина с поддонами возвращена в адрес отправителя.

Виновное лицо привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.



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