Лукашенко: Правда на стороне братской России

Беларусь поддерживала и будет поддерживать Россию, заявил сегодня Лукашенко на церемонии возложения венка у Кургана Славы под Минском, объяснив выбор стороны в конфликте двух «братских народов» тем, что «правда на стороне России».

«…Нас сегодня упрекают в том, что мы, единственная страна в мире, поддерживаем Россию в ее борьбе против нацизма. За то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию", - заявил Лукашенко.

"… наша, белорусов, трагедия только в том, что сегодня столкнулись два братских народа - россияне и украинцы. Это наша трагедия. Но мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России. Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс", - посетовал он на вселенскую несправедливость.