Лукашенко: Голоду быть

Лукашенко вангует масштабный голод на планете из-за проблем с экспортом украинского зерна, беспомощности ООН и санкций против белорусских калия и нефтепродуктов.

«Каждый день мир пугают голодом к осени и зиме - невиданным со времён Великой Отечественной войны. Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно», - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

«Вы видите беспомощность, с которой целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически от них зависят. Так это ещё цветочки. Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать и последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия», - добавил пенсионер.