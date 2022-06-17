Лукашенко: Чего Шольц, Макрон приехали в Киев, пока еще непонятно

Лукашенко, комментируя состоявшийся в четверг визит лидеров четырех европейских стран в Украину, заявил, что ему пока еще непонятно, чего они приезжали.

"Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но, вы заметили, там не было поляка - они же крутятся везде. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое? Вопрос. Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию и потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие", - рассуждал Лукашенко перед рабочими Белшины в Бобруйске.

"Скорее всего, второе. Потому что сегодня уже президент Франции заявил, что будут поставлять самое современное оружие Украине. То есть там идет какая-то заварушка. В ближайшее время с президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного", - заключил Лукашенко.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис посетили Украину за день до принятия Еврокомиссией решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Сегодня ЕК официально объявила приняла решение в пользу Украины, что, впрочем, «пока еще непонятно».