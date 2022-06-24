Украина и Молдова официально получили статус кандидата на вступление в ЕС

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

"Европейский Совет признает европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их граждан лежит в Европейском союзе. Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова", - говорится в документе.

В выводах отмечается, что Еврокомиссии предложено отчитываться перед Советом о выполнении условий, указанных в заключениях Комиссии по заявкам стран на членство в рамках ее регулярного пакета мер по расширению.

"Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все эти условия будут полностью выполнены", - говорится в документе.

В отношении Грузии указано, что Европейский совет готов предоставить ей статус страны-кандидата после того, как будут решены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке на членство.

"Продвижение каждой страны к Европейскому Союзу будет зависеть от ее заслуг в соответствии Копенгагенским критериям, включая способность ЕС принимать новых членов", - сказано в выводах.

Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложили, чтобы ЕС имел право отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.