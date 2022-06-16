Лидеры Франции, Италии и ФРГ прибыли в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе сегодняшнего визита в Киев планируют обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд важных вопросов.

Как сообщает Rainews.it, поездка, о которой не было объявлено из соображений безопасности, состоится за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС, к чему многие европейские страны относятся прохладно.

По информации издания вторая цель – сигнал российскому президенту Владимиру Путину о том, что единство цели Европейского Союза не ставится под сомнение, даже при всех различных нюансах, вытекающих из не всегда совпадающих национальных интересов.

Третья цель, как пишет издание, заключается в том, что Италия, Франция и Германия хотят показать своим союзникам, в первую очередь Соединенным Штатам, что Союз обладает собственной стратегической автономией и ядром основателей, готовых вести Европу к еще большей интеграции, начиная с общей обороны и все более расширяющейся внешней политики. общий. Путь, который на самом деле ускоряет украинский кризис.

Как сообщает RAI, Макрон, Шольц и Драги сели на поезд в польском Жешуве. Они уже, скорее всего, прибыли в Киев.