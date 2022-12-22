Последнее обновление: 22.12.2022 18:01

ЕС определился с датой саммита с Украиной

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе, сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля, есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал он.

Таким образом, в этом году ЕС не будет проводить встречу. Согласно Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был состояться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. В конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

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