Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии прибыли в украинский Ирпень

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые оставила после себя российская армия.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов прошли по улицам города, где 75% зданий были повреждены в результате вторжения российских войск.

К трио присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, прибывший в Киев отдельно, сообщает «Европейская правда». Лидеров четырех стран ЕС сопровождает министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.