Белый дом: США добудут рекордный объем нефти в 2023 году

В июне в США производилось 12 млн баррелей нефти в сутки, в 2023 году, по прогнозам, эта цифра вырастет, и по итогам следующего года будет установлен рекорд по объему добычи.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Только в этом месяце США производили 12 млн баррелей нефти в день. Это выше, чем в среднем при моем предшественнике. Мы на пути к новому рекорду в следующем году»”, — отметил Байден.

Цены на нефть упали более чем на 4 доллара за баррель на фоне стремления президента США Джо Байдена снизить резко растущие цены на топливо, в том числе из-за давления на крупные энергетические компании страны с целью облегчить вопрос для водителей во время летнего потребления.