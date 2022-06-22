Джонсон: Уступки Путину ни к чему другому, кроме катастрофы не приведут

Премьер Британии Борис Джонсон предостерег партнеров от любых уступок России, утверждая, что они могут привести к катастрофе.

"Премьер-министр обеспокоен тем, что это может быть не в центре внимания всех из-за тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, не в последнюю очередь с инфляцией во всем мире", – сказал представитель правительства, передает Independent.

"Мы не должны позволить кому-то поверить, что уступки Путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы", - процитировал он Джонсона.

По словам премьера, это "может восприниматься как вознаграждение за необоснованную агрессию" и "ободрит не только Россию, но и ее союзников, влияет на безопасность Британии и нашу экономику".