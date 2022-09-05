Россия потеряла в Украине 25 тысяч военных – министр обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин в понедельник заявил, что Россия "продолжает терять значительное количество техники и живой силы" в Украине и не смогла достичь никакой стратегической цели.

"По оценкам, на сегодняшний день более 25 тысяч российских солдат погибли, а если учесть убитых, взятых в плен, а также десятки тысяч дезертиров - более 80 тысяч вместе с ранеными", - заявил Воллес, которого цитирует The Guardian.

Он добавил, что это "будет иметь длительное влияние на российскую армию и ее боевую эффективность в дальнейшем". "России еще предстоит достичь хотя бы какой-то из стратегических целей. А уже длится 194-й день, как планировалось, лунной кампании", – напомнил глава британского Минобороны.

Такод Уоллес сравнил Владимира Путина с "наркоторговцем", который "подсадил" европейские страны на газ, и призвал к единству на континенте в связи с наступлением зимы.

"Если мы не будем держаться вместе, не будем сейчас справляться с этим, то угрозы сами по себе не исчезнут. Обращаюсь к людям в Праге и Кельне: если вы поддадитесь наркоторговцу, он вернется и будет просить еще больше через несколько лет", - добавил Воллес.

Ранее он сравнил войну России в Украине с войной СССР в Афганистане, отметив, что потери в последней, длившейся 10 лет, были в несколько раз меньше.