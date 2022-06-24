Джонсон: Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез

Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез и намерен сравнять с землей украинские города.

Об этом заявил Борис Джонсон после саммита стран Содружества наций, сообщает The Guardian.

"Путин не воспринимает мирные переговоры всерьез. Он хочет удвоить усилия и сравнять с землей крупные города Украины", – сказал Джонсон.

"Я думаю, что это трагическая ошибка, но именно этим он, похоже, занимается сейчас", – отметил британский премьер.

Джонсон сказал также, что президент США Джо Байден был прав, когда предупреждал о риске инсценировки атаки под ложным флагом.

"Когда россияне начинают говорить о том, что "в Украине есть заводы по производству американского биологического оружия", вы понимаете, что это прелюдия к операции под ложным флагом", - отметил он.

Джонсон также сказал, что Великобритания удвоит количество британских ракет, отправленных в Украину, добавив еще 6 тысяч, и направит дополнительные 25 млн фунтов стерлингов в помощь украинским военным.