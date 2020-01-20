Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

"Премьер-министр сказал, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующие действия, которые несут угрозу Соединенному Королевству и его союзникам и подрывают безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - сообщила пресс-секретарь британского правительства.

При этом она добавила, что основными темами встречи Джонсона и Путина в Берлине были вопросы безопасности в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

Комментируя линию Великобритании после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года, представитель британского правительства подчеркнула, что политика остается прежней.

"Он ясно дал понять, что позиция Соединенного Королевства по Солсбери, где было безответственно использовано химическое оружие и произведена вопиющая попытка убить невинных людей на британской земле, останется неизменной", - подчеркнула представитель британского правительства. По ее словам, Джонсон указал российскому лидеру, что подобные действия не должны повториться.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел встречи с Джонсоном и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Российский президент обсудил с ними двусторонние отношения и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии.

Инцидент в Солсбери произошел в марте 2018 года. Тогда на скамейке в парке были найдены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а за нападением стоит Россия. Москва эти обвинения неоднократно отрицала.