Microsoft не будет поддерживать Paint

Разработчики новой версии Windows добавили Paint в список программ, которые «удалены или устарели в обновлении Windows 10 Fall Creators Update». Вместе с Paint разработчики новой версии ОС в список устаревших и не подлежащих обновлению программ добавили Outlook Express, Reader и Reading list.

Попадание в список устаревших или не подлежащих обновлению программ, которые «не находятся в активной разработке и могут быть удалены в будущих выпусках», означает, что полное удаление Paint — вопрос времени, говорится в сообщении. Точной даты выпуска обновленной версии операционной системы пока нет.

«Этот список предназначен для того, чтобы клиенты могли планировать свои действия с учетом того, что программы вскоре будут удалены», — говорится в сообщении Microsoft.

​В апреле Microsoft представила версию операционной системы Windows 10 Creators Update, в котором был предустановлен Paint 3D. Однако уже тогда эта программа мало напоминала стандартный Paint и по сути им не являлась. Paint 3D существует автономно, прекращать его поддержку Microsoft не планирует.

Microsoft Paint — это один из первых графических редакторов, он стал частью базовой комплектации Windows с самого начала выпуска ОС компании. Первая версия Windows вышла в 1985 году — тогда Paint представлял из себя монохромный графический редактор. Разработчики программы научились сохранять созданные с ее помощью изображения в формате JPEG Paint только в Windows 98.

​Самая последняя версия Paint была создана для Windows 7 и более поздних версиях — тогда программу значительно усовершенствовали, однако по-прежнему оставалась слабой по своим технических характеристикам и все равно не могла конкурировать с другими графическими редакторами.