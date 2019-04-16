СМИ узнали о разработке Microsoft аналога наушников AirPods

Компания Microsoft разрабатывает беспроводные наушники, которые должны составить конкуренцию наушникам Airpods от компании Apple. Об этом со ссылкой на источники пишет сетевое издание Thurrott.

Новые наушники будут иметь функцию шумоподавления, а кроме того, в них, вероятно, будет встроен голосовой ассистент Cortana, рассказали собеседники издания. Какие-либо иные параметры новинки собеседники издания не раскрыли, как и дату появления наушников от Microsoft на рынке.

Разработка Microsoft, вероятнее всего, будет называться Morrison, знают собеседники издания. Авторы заметки предполагают, что такое название беспроводная модель может получить в память о Джиме Моррисоне, солисте рок-группы The Doors.

Компания Amazon также работает над беспроводными наушниками с голосовым помощником Alexa, сообщало агентство Bloomberg в начале апреля. Их разработкой занимается подразделение Amazon Lab126. Ожидается, что с помощью голосовых команд пользователи наушников смогут заказывать товары на Amazon, включать музыку и узнавать прогноз погоды.

Компания Apple в конце марта представила обновленные наушники AirPods. Беспроводные наушники получили беспроводную же зарядку, кроме того, в Apple утверждают, что AirPods смогут работать без подзарядки до пяти часов подряд.