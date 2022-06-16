Британия ввела санкции против патриарха Кирилла и ряд других лиц РФ

Британия наложила санкции на главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и ряд лиц за войну РФ против Украины.

"Сегодня мы применяем меры против тех, кто делает возможной войну Путина против Украины и невыразимые страдания, включая принудительный вывоз и усыновление детей. Мы продолжим без устали защищать свободу и демократию и поддерживать давление на Путина, пока Украина не одержит успех", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, передает "Европейская правда".

Помимо патриарха Кирилла под санкции попала уполномоченная РФ по правам детей Мария Львова-Белова в связи с принудительным вывозом Россией около 2000 украинских детей с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и созданием процедуры, упрощающей их усыновление в России.

Это также депутат московской Думы Сергей Савостьянов, публично поддерживающий российскую агрессию; президент и член правления авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исаякин, поскольку компания вовлечена в важную логистику в интересах государства; четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая "отличилась" преступлениями против гражданского населения в Буче, а также члены так называемого "Комитета спасения за мир и порядок" - коллаборантского образования в Херсонской области.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрещают британским гражданам и компаниям иметь дело с находящимися во владении средствами или ресурсами или контролируемыми подсанкционными лицами или предоставлять им какие-либо средства или экономические ресурсы - как на территории Британии, так и в мире. Также предполагается запрет на поездки.