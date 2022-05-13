Британия ввела санкции против Кабаевой, ее бабушки и бывшей жены Путина

Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента РФ Владимира Путина, его двоюродных братьев и Алины Кабаевой, которую считают нынешней супругой российского лидера.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

"Сегодня санкции ударили по финансовой сети Путина, в том числе по бывшей жене и двоюродным братьям – усилив давление на президента и его ближайшее окружение. Официальные активы Путина скромны, а его образ жизни финансируется кликой семьи, друзей и элиты", - говорится в заявлении.

В официальных документах перечислены скромные активы президента Путина, в том числе небольшая квартира в Санкт-Петербурге, две советские машины 1950-х годов, трейлер и небольшой гараж. На самом деле Путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которые извлекли выгоду из его правления и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни.

В список санкций попали:

Алина Кабаева, ставшая главой совета директоров Национальной медиагруппы, являющейся крупнейшей частной российской медиакомпанией. Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, а раньше она была депутатом Госдумы от путинской "Единой России".

Анна Зацеплина, бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко — находящегося под санкциями Британии с 22 февраля 2022 года давнего соратника Путина, от которого она, как сообщается, получила роскошную квартиру в Москве.

Людмила Очеретная, бывшая первая леди РФ и бывшая супруга Путина. После развода с Путиным в 2014 году Очеретная извлекла выгоду из льготных деловых отношений с государственными структурами.

Игорь Путин, двоюродный брат президента Путина и российский бизнесмен, директор Международного морского порта "Печенга".

Михаил Путин, русский бизнесмен и родственник президента. Он является заместителем главы правления страховой компании "СОГАЗ" и заместителем главы правления "Газпрома".

Роман Путин, двоюродный брат, он открыто заявляет о своих отношениях с Путиным и отмечает, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" помогать иностранным инвесторам в России.

Михаил Шеломов, владелец российского бизнеса и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" делит сотрудников с ООО "Бином", фирмой, зарегистрированной как владелец "Дворца Путина". Шеломов через свою фирму ООО "Акцепт" также является акционером банка "Россия", тесно связанного с Кремлем и управляемого ключевыми помощниками Путина, на который Британия наложила санкции 22 февраля 2022 года.

Александр Плехов, близкий друг Путина. Он извлек выгоду из своих отношений с Путиным, а его компания Vital Development Corporation извлекла выгоду из значительного государственного покровительства.

Михаил Клишин, исполнительный директор Банка "Россия", член Совета директоров СОГАЗ.

Владимир Колбин, сын друга детства и делового партнера Путина Петра Колбина. Он получал поддержку от правительства России как генеральный директор ООО "Геленджицкий морской порт".

Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Юрий входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина и быстро поднялся до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка".

Виктор Хмарин – российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина по браку. Хмарин владел рядом предприятий, в частности ООО "Нефтепродуктсервис", работавшем в российском энергетическом секторе.

"Сегодняшние санкции изолируют членов семьи и финансистов из ближайшего окружения Путина, усиливая давление на Путина, поскольку он продолжает свое бессмысленное вторжение в Украину", - говорится в заявлении правительства Британии.