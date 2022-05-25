Последнее обновление: 25.05.2022 18:09

Санкции против России в обмен на коридор для украинского зерна не отменят

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил выдвинутое Россией требование отменить санкции в обмен на коридор для вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Это зерно для всех, Ливии, Йемена. Люди во всем мире полагаются на это зерно, чтобы прокормить себя. Призываю Россию поступить правильно в духе гуманности, дать возможность Украине экспортировать зерно и прекратить его воровать. Не будем говорить о санкциях, давайте поступать правильно", – заявил Уоллес.

В России заявили, что готов обсуждать гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна при условии отмены экспортных и финансовых санкций, а также разминирования всех украинских портов.

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