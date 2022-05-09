Британия повысила пошлины на российскую платину и палладий в рамках новых санкций

Великобритания объявила в воскресенье о повышении пошлин на импорт платины и палладия из России и Беларуси в рамках нового пакета санкций на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, пишет "Европейская правда".

Британия объявила о дополнительном пакете ограничений на импорт на сумму 1,4 млрд фунтов стерлингов, повысив тарифы на 35% на такие продукты, как химикаты, платина и палладий.

Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Британии в вопросе экспорта платины и палладиевой продукции.

Объявленные меры охватят также более 250 миллионов фунтов стерлингов британского экспорта и направлены на товары в секторах российской экономики, наиболее зависящие от британских товаров, такие как химикаты, пластмассы, резина и оборудование.

В целом Великобритания объявила об ограничениях на импорт из России на сумму более 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, за исключением сфер, связанных с энергетикой.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против руководства Сбербанка и Газпромбанка, а также против ряда кораблей и кремлевских телеканалов.