В мире число заражений коронавирусом превысило 542,52 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 542529533 (+727877 сутки) по данным Worldometer на 8:49 16 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6336651 (+2363) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18362124 (-108246) человека, из них 36329 (+100) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 517830758 (+833760) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87759180 (+99100) случаями заражения, Индия – 43259607 (+14090), Бразилия – 31611769 (+68769), Франция – 29975772 (+51954) и Германия – 27006837 (+37291). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 99100, Тайвань – 68965, Бразилия – 68769, Франция – 51954, Германия – 37291. Беларусь (-) – на 128 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1037664, Бразилия – 668693, Индия – 524803, Россия – 380203 и Мексика – 325242. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 305, Бразилия – 289, Тайвань – 143, Россия – 66, Австралия – 57. Беларусь – на 88 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.