В мире число заражений коронавирусом превысило 539,82 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 539820670 (+543952 сутки) по данным Worldometer на 9:16 11 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6329917 (+1464) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 21003862 (+103820) человека, из них 36672 (-45) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 512486891 (+438668) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87246309 (+93870) случаями заражения, Индия – 43213435 (+6170), Бразилия – 31417341 (+56491), Франция – 29753370 (-) и Германия – 26802782 (+74908). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 93870, Германия – 74908, Тайвань – 68347, Бразилия – 56491, Северная Корея – 45540. Беларусь (-) – на 130 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1035675, Бразилия – 668007, Индия – 524757, Россия – 379883 и Мексика – 325091. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 213, США – 205, Бразилия – 158, Германия – 106, Россия – 70. Беларусь – на 92 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.