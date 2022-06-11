В мире число заражений коронавирусом превысило 540,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 540292256 (+471586 сутки) по данным Worldometer на 9:41 12 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6331120 (+1203) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18487976 (-2515886) человек, из них 36229 (-443) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 515473160 (+2986269) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87305419 (+39743) случаями заражения, Индия – 43222017 (+8582), Бразилия – 31449673 (+32332), Франция – 29770522 (-) и Германия – 26847424 (+44642). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 79573, Германия – 44642, Северная Корея – 42810, США – 39743, Бразилия – 32332. Беларусь (-) – на 107 (+23) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1035828, Бразилия – 668134, Индия – 524761, Россия – 379955 и Мексика – 325144. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 211, Бразилия – 127, США – 74, Россия – 72, Австралия – 67. Беларусь – на 87 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.