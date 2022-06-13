В мире число заражений коронавирусом превысило 540,56 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 540562504 (+270248 сутки) по данным Worldometer на 6:31 13 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6331506 (+386) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18370412 (-117564) человек, из них 36137 (-92) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 515860586 (+387426) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87321703 (+16284) случаями заражения, Индия – 43232004 (+9987), Бразилия – 31456865 (+7192), Франция – 29849919 (+79397) и Германия – 26847783 (+359). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 79397, Тайвань – 50657, Северная Корея – 40070, Австралия – 20865, Италия – 18768. Беларусь (-) – на 116 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1035847, Бразилия – 668177, Индия – 524771, Россия – 380020 и Мексика – 325186. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 163, Россия – 65, Бразилия – 43, Мексика – 42, Италия – 26. Беларусь – на 86 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.