США продлили санкции против Лукашенко

Президент США Джо Байден продлил санкции против Лукашенко и властей Беларуси, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в тексте указа, подписанном Байденом

Отмечается, что действия Лукашенко и его режима "подрывают демократические процессы и институты в Беларуси" наряду с "нарушениями прав человека», «политическими репрессиями», «коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями».

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайные меры, объявленные в указе президента 13405 в отношении Беларуси", - добавил президент США.

Санкции США против Лукашенко были введены президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Белоруссии, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.

В октябре 2019 года США продлили режим приостановки санкций в отношении белорусских предприятий нефтехимической отрасли на полтора года. Решение действовало до 26 апреля 2021 года.