Последнее обновление: 02.04.2022 09:31

США вводят санкции против еще 24 юрлиц Беларуси

Соединенные Штаты вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами в связи с военным вторжением России в Украину.

В сообщении Минторга США говорится, что данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии.

Санкции затронули 24 белорусских юридических лица, в том числе Внутренние войска МВД РБ, КГБ и спецподразделение КГБ "Альфа", Госкомвоенпром, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета.

В перечень также включены 96 российских предприятий.

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