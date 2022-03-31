Власти США намерены ввести санкции против еще 120 организаций из России и Беларуси

Администрация США внесет вскоре в санкционные списки еще 120 организаций из России и Беларуси с целью отсечь их от высоких технологий.

Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, передает ТАСС.

"В ближайшие дни министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ухудшению позиций российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов, добавив в санкционный список еще 120 организаций из России и Беларуси, в результате чего количество российских и белорусских структур, добавленных в список, превысит 200 с начала вторжения. Включение в этот перечень означает, что эти организации больше не смогут получать высокие технологии США без лицензии, в которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано", - утверждала она.

Бедингфилд напомнила, что в четверг американские власти "объявили о введении дополнительных санкций в отношении российских технологических компаний", которые, по версии Вашингтона, помогают российским властям в войне с Украиной.

"Мы не позволим им приобретать западные технологии и обходить наши жесткие санкции. Мы расширяем свои полномочия по введению санкций в отношении дополнительных секторов российской экономики, важных для Путина, включая аэрокосмическую, морскую и электронную отрасли", - сказала она.

По оценкам Белого дома, по сравнению с прошлым годом экспорт из США в Россию товаров, подпадающих под новые меры экспортного контроля, сократился на 99% в стоимостном выражении. "Сила этих ограничений будет возрастать с течением времени по мере того, как Россия будет сокращать оставшиеся запасы, например, запасных частей для некоторых самолетов и танков", - утверждала Бедингфилд.