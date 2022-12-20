Последнее обновление: 20.12.2022 10:38

США грозят Беларуси новыми санкциями за помощь России в войне с Украиной

США будут и дальше следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь России в ее войне с Украиной, и если это произойдет, против режима Лукашенко могут быть введены новые санкции, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер", - сказал он.

Прайс также прокомментировал заявление Путина, которое он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко, - о том, что Россия не собирается "поглощать" какое-либо государство, в том числе Беларусь.

Представитель Госдепа назвал "верхом иронии" тот факт, что это фраза прозвучала из уст "руководителя страны, который прямо сейчас пытается насильственно поглотить другого своего мирного соседа".

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