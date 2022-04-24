Арестович: Беларусь пытались втянуть в войну с Украиной, но Лукашенко выкрутился

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович кратко обозначил отношение Украины к Лукашенко, к белорусскому народу, сообщив, что Россия уже почти не использует территорию Беларуси в агрессии против Украины, а власти РБ ведут секретные переговоры с Западом.

«Беларусь пытались втянуть в войну очень активно. Лукашенко петляет, как может, и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они говорят без подробностей, но общий характер: «Я не виноват, он сам ко мне пришел», - заявил Арестович в интервью изданию Медуза.

«Но белорусская территория и белорусская военная инфраструктура — аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть — полностью использовались против нас. Оттуда пускали ракеты, летала авиация, наступали войска. Это по определению является военной агрессией», - констатировал советник.

«Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют. Авиация уже давно не действует, ракетами практически не стреляют. Ну пара эпизодических пусков была», - уточнил он текущий статус синеокой.

«А еще белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть. Я их к этому призывал, и на меня в Беларуси завели уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призывал. Реально испортили, и реально очень сильно усложнили жизнь российским войскам. А Лукашенко сумел отпетлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться», - заключил Арестович.