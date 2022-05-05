Арестович: Открытие второго фронта в Беларуси не входит в планы Украины

Украина по-прежнему относится к беларусам, как к наиболее близкому по крови народу, разделяя при этом «беларусский народ» и «режим Лукашенко», не намерена открывать второй фронт в Беларуси и вообще воевать с беларусами.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью «ФейгинLIVE», отвечая на вопрос о возможности боевых действий в отношении Беларуси.

сообщил, что в украинской армии официально воюют сотни беларусов, и ответил на вопрос о перспективе открытия второго фронта в Беларуси.

«Что касается открытия второго фронта в Беларуси, то это очень «сложные разговоры» для представителя Офиса президента. Я поясню почему», - отметил Арестович, отвечая на соответствующий вопрос.

«Потому что мы проводим в отношении Беларуси то, что называется Realpolitik, и оно заключается в том, что с одной стороны, мы четко разделяем беларусские власти и беларусский народ. С другой стороны, мы понимаем, что беларусские власти осуществляют то, что называется в западной политической науке «эффективный контроль» над силовиками, над государственной машиной и так далее. А это значит, что мы, например, пользуемся их услугами как посредников, пользовались, на переговорах», - пояснил он.

«И прекрасно понимаем, что мы отказали Лукашенко в праве представлять свой народ, не признали избранным президентом, результаты выборов не признали. Поэтому это Realpolitik», — уточнил Арестович.

«Главная задача сейчас наша – это, чтобы в памяти беларусов не осталось того, что «хоть один украинский солдат выстрелил в беларуса», - подчеркнул он.

«Это наши соседи. Это наш, наверное, наиболее близкий по крови народ. И точно нам не нужны в исторической памяти украинские солдаты, стрелявшие в Беларуси. Мы собираемся строить долгие и счастливые отношения с беларусами. Поэтому открытие второго фронта, при всей законности этого открытия, потому что с территории Беларуси против нас осуществляются военные действия, не входит в наши планы. Потому что лидеры стран или лидеры в кавычках стран приходят и уходят, а народ остается. И нам не нужно, повторюсь, чтобы в памяти беларусов осталось, что украинцы стреляли в беларусов. Поэтому мы не стреляем, имея полное законное право и имея все боевые возможности осуществлять воздействие, не стреляем. И беларусы, кстати, нам платят той же самой монетой: беларусская армия отказалась участвовать, по сути, саботировала участие в операции против Украины. И это взаимно», — заявил советник.

«Мы понимаем, что нам это не нужно, ради одного товарища в Москве или нескольких товарищей в Москве вступать в драку между собой – это не то, что нужно. В отношении Беларуси есть определенная позиция. Наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приглашал беларусов в Люблинский союз, Люблинскую тройку – четвертым. И есть исторические основания: мы долго жили в составе одного государства – Великого княжества Литовского, Советского Союза и так далее. И вообще более близких нам людей, чем беларусы, трудно себе представить. И мы точно не пойдем на это, если нас не вынудят, и я слабо представляю, когда это может случиться. Ну разве что беларусская армия перейдет границу и откроет огонь по нам непосредственно», — заверил он.

Кстати, в Беларуси сейчас внезапная проверка войск. Очень многие испугались и начали задавать соответствующий вопросы. Могу вас успокоить. Это реакция на польские учения вблизи беларусской границы. Там сейчас серия учений, и в странах Балтии, и в Польше (Defender Europe 2022 и Swift Response 2022 – ред.). Поэтому белорусская армия реагирует. Так всегда было… Это стандартная военная деятельность. Здесь можно особо не бояться», - заключил Арестович.

Он также сообщил, что в украинской армии воюют «сотни беларусов».