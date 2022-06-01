Зеленский: Украина не будет атаковать Россию американскими РСЗО

Украина не намерена атаковать территорию России, в том числе американскими РСЗО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

Зеленский подчеркнул, что призывы к оружию большей дальности просто направлены на защиту территории Украины, а не нападение «на их земли, как они сделали с Украиной».

“Я знаю, что люди в США или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их РСЗО использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не боремся на ее территории”, — сказал он.

В рамках пакета помощи в области безопасности стоимостью $700 млн. США направят Украине ракетные системы дальнего радиуса действия.

Новый пакет помощи Украине будет включать в себя высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасы, которые позволят украинцам более точно поражать цели с большего расстояния внутри Украины. HIMARS будут оснащены боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты примерно на 80 км.

Отправляемые США системы будут использоваться для отражения российских систем, но не будут использоваться на территории России. По словам представителя администрации, Украина пообещала не использовать отправляемые США системы для проведения атак внутри России.