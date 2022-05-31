Глава МИД Франции не увидела условий для диалога между Россией и Украиной

На данный момент нет условий для продолжения диалога между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на телеканале LCI.

«Мне не кажется, что между Украиной и Россией созданы условия для плодотворного диалога», — сказала она и добавила, что «сейчас не время для переговоров, слишком много сложностей в налаживании диалога». Однако министр подчеркнула, что контакт между Киевом и Москвой должен быть установлен, передает РБК.

По мнению Колонна, боевые действия затянутся надолго, поскольку российский президент Владимир Путин «не в том настроении», чтобы вести переговоры, которые будут иметь конкретные цели.

Россия и Украина начали переговоры в феврале, встречи проходили как в очном формате, так и онлайн. На данный момент, как указывали обе стороны, переговоры приостановлены. Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что Киев «практически вышел» из них, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после очной встречи в Стамбуле, которая была в конце марта, «каких-то изменений, продвижения вперед нет».

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая заявил, что прежде чем вернуться за стол переговоров, Киев хочет вернуть все утраченные после 24 февраля территории. Он подчеркнул, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения прекращения боевых действий.