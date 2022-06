Посол ЕС: Самая вопиющая ложь России касается продовольственного кризиса

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас опроверг российскую дезинформацию о причинах продовольственного кризиса из-за войны в Украине.

"На самом деле, возможно, самая вопиющая ложь России касается надвигающегося продовольственного кризиса, и затрагивает самых уязвимых в мире. Пусть будет понятно: Украина не может экспортировать свое зерно, потому что Россия военным путем заблокировала черноморские порты. Точка", - заявил Маасикас в Twitter.

(«Indeed, maybe the most blatant of the Russian lies concerns the looming food crisis, affecting the most vulnerable in the world. Let it be clear: Ukraine cannot export its grain because Russia has militarily blocked the Black Sea ports. Period»)

Посол прокомментировал сообщение подразделения внешнеполитической службы ЕС, которое борется с российской дезинформацией и пропагандой. В сообщении утверждалось, что российская дезинформация о продовольственной безопасности является попыткой снять обвинения с РФ и подорвать глобальную поддержку Украины.

В частности, среди российских фейковых нарративов - сообщение о том, что Украина продает свое зерно, чтобы платить за поставки оружия, и что Россия не дает Киеву устроить голодомор в Украине, сообщает "Европейская правда".