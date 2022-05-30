Россия вывозит зерно из оккупированной Херсонской области Украины

Из оккупированной российскими войсками Херсонской области Украины вывозят зерно прошлого урожая для дальнейшей поставки на экспорт.

ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на так называемого «замглавы военно-гражданской администрации региона».

Область, по его словам, сейчас готовится к уборке озимых зерновых, она начнется 20 июня. «Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно,

«… очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны Российской Федерации», — сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет именно о «продаже» зерна на экспорт.

Он также сообщил, что «власти региона» обсуждают вопросы поставок семечки для производства масла на местные и российские заводы.