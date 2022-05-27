Лидеры ЕС на саммите не будут обсуждать эмбарго на российскую нефть

На внеочередном заседании Европейского совета 30-31 мая не будет обсуждаться введение эмбарго на поставки нефти из России.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий вопрос отсутствует в повестке дня саммита ЕС.

В документе говорится, что лидеры ЕС обсудят вопросы энергетики - речь идет о прогрессе в уменьшении зависимости от российских энергоносителей, а также план RePowerEU, представленный Европейской комиссией 18 мая.

В письме президента Европейского совета Шарля Мишеля к участникам саммита также не упоминается вопрос о нефтяном эмбарго.

"Мы вернемся к вопросу энергетики, в частности, высоких цен, которые больно бьют по нашим семьям и бизнесу. Мы должны ускорить переход на альтернативную энергетику, если хотим уменьшить зависимость от российских энергоносителей как можно быстрее", - отмечается в письме.

Ранее Мишель выражал надежду, что ЕС сможет согласовать шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, до заседания Европейского совета.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры Евросоюза вряд ли договорятся о нефтяном эмбарго против России на саммите 30-31 мая.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров.

Министры иностранных дел ЕС не смогли разблокировать вопрос о введении нефтяных санкций против России на встрече в Брюсселе 16 мая из-за сопротивления Венгрии.