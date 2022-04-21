ЕС внес в санкционный список российских бизнесменов Пригожина и Курченко

Европейский союз внес в санкционные списки бизнесменов Евгения Пригожина и Сергея Курченко в санкционный списки из-за военного вторжения России в Украину.

«Совет ЕС считает, что два физических лица должны быть добавлены в список лиц, организаций и структур <...>, в отношении которых действуют ограничительные меры, за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины», — говорится в в Официальном журнале ЕС.