Последнее обновление: 27.05.2022 18:02

Власти Турции хотят криминализировать распространение "дезинформации" в соцсетях

Правящая партия Турции AKP и Партия националистического движения MHP внесли в парламент законопроект, который позволит наказывать лишением свободы за распространение ложной информации в соцсетях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Одна из статей предлагает наказывать за "заведомое распространение ложной информации" сроком от года до 3 лет лишения свободы. Имеется в виду "публичное распространение ложной информации о внутренней и внешней безопасности, общественном порядке и положении страны способом, подрывающим общественное спокойствие, с мотивами посеять тревогу, страх или панику". За такие сообщения под выдуманным именем или в рамках деятельности какой-либо организации срок наказания удваивается.

Отдельные положения проекта касаются работы новостных сайтов, приравнивая их к традиционным СМИ.

Оппозиционные партии подвергли критике законопроект как очередную попытку ограничения свободы слова.

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