Последнее обновление: 29.07.2020 16:59

Парламент Турции одобрил спорный законопроект о регулировании соцсетей

Парламент Турции в среду, 29 июля, одобрил спорный законопроект, регулирующий использование социальных сетей.

Среди прочего, документ обязывает иностранные социальные сети с более чем 1 млн пользователей из Турции иметь в этой стране своих представителей - турецких граждан, передает DW.

Кроме того, администрации соцсетей должны в течение 48 часов после уведомления властей изменять или удалять материалы, на которые укажут ведомства, следует из проекта закона. Невыполнение требований грозит денежными штрафами, блокировкой рекламы или сокращением пропускной способности каналов интернет-провайдеров.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее осудила действия официальной Анкары. Социальные медиа являются "последним убежищем критической журналистики в Турции", подчеркнула она. Законопроект стал единственным ответом "политически ослабленного" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на жесткую критику в интернете, возмущены правозащитники. По оценке "Репортеров без границ", Facebook пользуются 37 млн жителей Турции, а Twitter - 16 млн.

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